Siracusa, un incidente, tre ragazzi e un gesto che ricorda che l’umanità esiste ancora: sui social corre la solidarietà

Quando l’umanità arriva prima dei soccorsi: pochi gesti, immediati, spontanei, fatti da persone che non cercano riconoscimenti ma fanno semplicemente la cosa giusta. È quello che racconta sulla pagina Facebook siracusa on web un automobilista coinvolto in un incidente stradale.

Nei momenti concitati che seguono l’impatto, prima ancora dell’arrivo dei soccorsi, tre ragazzi si sono fermati, sono scesi dalla loro auto e si sono avvicinati. Nessuna esitazione. Nessuna curiosità morbosa. Solo attenzione, presenza, umanità.

Lo hanno tenuto calmo, rassicurato, aiutato a superare lo shock di quei primi istanti in cui tutto sembra confuso. Un gesto semplice, ma fondamentale. Perché quando il corpo trema e la paura prende il sopravvento, una voce tranquilla e una mano tesa possono fare la differenza.

“Tre ragazzi splendidi – racconta l’automobilista – gente così non se ne vede più. Spero che questo messaggio arrivi a voi e di poter avere modo di ringraziarvi. I vostri genitori devono essere orgogliosi”.

Non importa sapere dove sia accaduto. Conta ciò che è successo. In un mondo spesso raccontato come distratto, individualista e indifferente, tre giovani hanno dimostrato che l’empatia non è scomparsa. Che l’educazione, il rispetto e il senso di responsabilità esistono ancora. E che, soprattutto, non hanno età.

Storie come questa non finiscono nelle statistiche, ma restano nella memoria di chi le vive. E meritano di essere raccontate.