Siracusa, un incontro sul conflitto israelo-palestinese all’istituto Gagini

L’I.I.S.S. “Antonello Gagini” di Siracusa organizza un incontro pubblico di approfondimento sul conflitto israelo-palestinese, mercoledì 10 dicembre 2025 alle 17, nell’Aula Magna dell’istituto, sito in Via Piazza Armerina n.1 a Siracusa.

L’appuntamento nasce dall’esigenza, avvertita dalla comunità educante, di comprendere meglio un tema complesso e spesso oggetto di forti emozioni e opinioni contrapposte. L’obiettivo dell’incontro è offrire informazioni chiare, contestualizzate e pluralistiche, favorendo un confronto aperto e rispettoso.

Relatore il professore Salvatore Adorno che analizzerà gli aspetti storici, politici, umanitari e sociali del conflitto, mettendo a disposizione conoscenze e strumenti utili per una riflessione consapevole. Sarà inoltre possibile porre domande e partecipare al dibattito finale, nella certezza che una comunità informata e dialogante è alla base della convivenza democratica.