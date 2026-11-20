Attualità · Santuario

Un lenzuolo lungo 70 metri, composto da 28 lenzuola matrimoniali, sul quale sono stati scritti i nomi di migliaia di bambini morti nelle guerre di Gaza e dell’Ucraina. È il “Sudario della Memoria Viva”, che domenica 29 novembre arriverà a Siracusa in occasione del pellegrinaggio mariano mensile dalla Casa del Pianto di via degli Orti al Santuario della Madonna delle Lacrime.

L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni che ogni mese ricordano il primo giorno della Lacrimazione della Madonna, avvenuta il 29 agosto 1953. Il ritrovo è previsto alle 18 in via degli Orti, da dove partirà la processione diretta al Santuario. Alle 19, in Basilica, sarà celebrata la Santa Messa, seguita dall’Atto di Affidamento e dalla Supplica alla Madonna delle Lacrime per chiedere la fine dei conflitti tra i popoli.

Al centro del pellegrinaggio ci sarà proprio il Sudario, un’opera collettiva nata per restituire un nome e una memoria alle vittime più giovani delle guerre. Accanto ai nomi dei bambini uccisi a Gaza e in Ucraina, un lenzuolo bianco è dedicato a tutte le vittime dei conflitti nel mondo rimaste senza nome. Un modo per ricordare che dietro i numeri delle guerre ci sono vite, storie e famiglie.

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Il Sudario è stato realizzato dagli studenti dell’Istituto “Giorgio La Pira” di Pozzallo, guidati dal professor Giovanni Giuseppe Susino. Nato come progetto educativo, avrebbe dovuto rimanere custodito nella scuola dopo il Cammino della Pace organizzato nella cittadina ragusana. Il coinvolgimento di cittadini e associazioni ha però trasformato l’iniziativa in un percorso itinerante attraverso diverse città italiane.

A coordinare le tappe è ALI – Amore Libertà Intervento, aggregazione spontanea, informale, apolitica e apartitica, che cura i rapporti con le realtà territoriali e gli aspetti organizzativi. L’obiettivo è promuovere la memoria delle vittime, la pace, il dialogo e l’incontro tra i popoli.

Il progetto si richiama idealmente alla figura di Giorgio La Pira, nato a Pozzallo, già sindaco di Firenze e sostenitore del dialogo tra i popoli. Ogni tappa del Sudario diventa così un’occasione di incontro e riflessione, portando nelle piazze e nei luoghi di culto il lavoro realizzato dagli studenti.

Il messaggio che accompagnerà il pellegrinaggio siracusano riprende le parole di uno dei bambini che hanno ispirato l’iniziativa: “Che la pace faccia più rumore della guerra”.

L’appuntamento del 29 novembre sarà preceduto da un altro momento di preghiera al Santuario della Madonna delle Lacrime. Sabato 21 novembre si svolgerà infatti il raduno regionale dei Gruppi di Preghiera “Regina della Pace”, movimento fondato da Giuseppe Cartella, quest’anno dedicato al tema “Sotto lo sguardo di Maria”.

Il programma prevede l’accoglienza dei partecipanti alle 10.30 e, alle 11, la Santa Messa presieduta dall’arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto. Nel pomeriggio, alle 15, sono previste testimonianze e preghiere, seguite alle 16 dall’Adorazione Eucaristica e alle 16.30 dalla benedizione finale.