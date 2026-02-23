Siracusa, un lettore: “esame urgente fissato dopo 1 mese, ma mio figlio ha perso 20 kg in 30 giorni”

Uno sfogo e una denuncia allo stesso tempo: è quella che riportiamo di seguito, firmata da un padre che da tempo assiste al peggioramento delle condizioni di salute del proprio figlio.

Alla redazione di SiracusaNews ha inviato una lettera aperta in cui ripercorre le tappe di questo difficile percorso, evidenziando anche i tempi della sanità pubblica nella risposta al malessere del figlio.

Di seguito riportiamo la lettera in versione integrale:

“Mio figlio ha sempre sofferto di problemi allo stomaco, tra alti e bassi. Nel tempo ha effettuato diversi esami, senza però arrivare a una diagnosi definitiva. Con le dovute precauzioni siamo comunque riusciti a gestire la situazione.

Da circa un mese, però, le sue condizioni sono peggiorate sensibilmente: è in malattia e ha perso circa 20 chili in poche settimane. L’11 febbraio, a causa del peggioramento, lo abbiamo portato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Siracusa.

Registrato alle 10 del mattino per calo ponderale, è stato dimesso solo alle 22:30, dopo aver effettuato analisi e una TAC, con la prenotazione di un consulto gastroenterologico per il giorno successivo. Tempi che, a nostro avviso, risultano eccessivamente lunghi.

Il giorno dopo, il primario che lo ha visitato ha disposto ulteriori accertamenti, tra cui una gastroscopia con prelievi bioptici dal duodeno. Il medico di medicina generale ha prescritto l’esame con carattere di urgenza, da effettuare entro 10 giorni.

Nel frattempo, però, mio figlio ha perso altri 5 chili. Nonostante ciò, tramite CUP l’esame è stato inizialmente fissato per il mese di giugno. Attivando il percorso di tutela, siamo riusciti ad anticiparlo al 14 marzo, comunque ben oltre i tempi indicati dalla prescrizione.

Contattando l’URP ci è stato riferito che non è possibile intervenire e che nel conteggio dei giorni vanno considerati anche sabati e domeniche, secondo un regolamento interno. Una spiegazione che lascia perplessi, considerando che la normativa parla chiaramente di 10 giorni e che, per altri esami come la TAC, le prestazioni vengono effettuate anche nei giorni festivi.

Abbiamo inoltre chiesto la possibilità di effettuare l’esame a pagamento con successivo rimborso, ma la richiesta è stata respinta bruscamente.”