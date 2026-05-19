Siracusa, un lettore: “impossibile percorrere la strada perchè invasa dai rifiuti”

Un lettore, tramite whatsapp, ci segnala:

“Ci troviamo in Traversa Gebbiazza – Siracusa. Strada che da un cavalcavia collega Tremilia a Capocorso. Ci sono giorni dove è quasi impossibile percorrere questa strada, praticata da tanti residenti per andare e tornare da lavoro. Ormai scambiata per una discarica a cielo aperto.

P.S. I residenti in zona, hanno tutti regolari mastelli per la raccolta differenziata davanti ai propri cancelli.”