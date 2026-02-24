Siracusa, un lettore: “lavori edili e polvere, anche tra pazienti oncologici”

Condizioni poco igieniche a discapito dei pazienti all’ospedale Rizza a Siracusa nel reparto di Dermatologia. Questa la denuncia di un lettore che ha mandato alla redazione di SiracusaNews uno sfogo che qui riportiamo a stralci

“Nell’attesa di far effettuare a mia madre (paziente oncologica attualmente sotto terapia) una visita di controllo e di consulenza esterna, siamo stati costretti ad attendere in una sala totalmente esposta a dei lavori murari e di saldatura.

L’enorme quantità di polveri sottili respirate, naturalmente non solo da noi ma da tutta l’utenza in attesa che manifestava chiari e naturali segni di intolleranza respiratoria, tossendo e lacrimando, tutto dovuto alla palese assenza di norme di controllo e prevenzione su una struttura sanitaria pubblica sottoposta a ristrutturazione durante il ricevimento dell’utenza stessa, hanno fatto si che segnalassimo all’istante il tutto. In un primo momento rivolgendosi al personale del reparto, mia madre denuncia problemi respiratori come logica conseguenza della situazione in atto, vi cito testuale assurda risposta : “signora lei si faccia i fatti suoi!”

La logica conseguenza è che mi rivolgo alla direzione sanitaria, questa volta con cortesia e disponibilità, vengo rassicurato sui provvedimenti immediati che verranno presi”.