Segnalazioni · la segnalazione Siracusa, un lettore: “pericolo in via Luigi Sturzo” Segui SiracusaNews su Google di Oriana Gionfriddo · 28 Luglio 2026 alle 16:59 Condividi Un lettore, tramite whatsapp, ci scrive: “pericolo in via Luigi Sturzo, prima dei semafori” Oriana Gionfriddo Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata… Scopri la redazione → Leggi anche la segnalazione Siracusa, discarica abusiva zona Pantanelli di Oriana Gionfriddo la segnalazione Materassi sulla pista ciclabile: dopo il rogo, ne spunta uno nuovo tra le macerie di Oriana Gionfriddo la segnalazione Siracusa, in Pista ciclabile bruciato lo “scivolo di materassi” segnalato da un lettore di Oriana Gionfriddo la segnalazione Siracusa, un lettore: “Spazzatura dentro aiuola in via Tisia” di Oriana Gionfriddo