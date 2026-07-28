Segnalazioni la segnalazione

Siracusa, un lettore: “pericolo in via Luigi Sturzo”

di Oriana Gionfriddo ·
Condividi
segnalazione

Un lettore, tramite whatsapp, ci scrive:

“pericolo in via Luigi Sturzo, prima dei semafori”

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

Scopri la redazione

Leggi anche