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Siracusa, un lettore: “qui una discarica abusiva”
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«Purtroppo le nostre palazzine di via lo Surdo 9, sono diventate discarica abusiva»un lettore, via WhatsApp
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