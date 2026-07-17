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Segnalazioni la segnalazione

Siracusa, un lettore: “Spazzatura dentro aiuola in via Tisia”

di Oriana Gionfriddo ·
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Siracusa, un lettore: "Spazzatura dentro aiuola in via Tisia". la segnalazione di un lettore

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Un lettore, tramite whatsapp, ci scrive:

“Spazzatura dentro aiuola in via Tisia”

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Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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