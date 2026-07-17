Segnalazioni · la segnalazione Siracusa, un lettore: “Spazzatura dentro aiuola in via Tisia” Segui SiracusaNews su Google di Oriana Gionfriddo · 17 Luglio 2026 alle 12:31 Condividi AD · box_1 (A) · box 300×250 Un lettore, tramite whatsapp, ci scrive: “Spazzatura dentro aiuola in via Tisia”AD · box_1 (C) · box 300×250 AD · banner_2 · box 300×250 Oriana Gionfriddo Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata… Scopri la redazione → Leggi anche la segnalazione Siracusa, danneggiato il cancello d’ingresso al parco giochi di viale Regina Margherita di Oriana Gionfriddo la segnalazione Siracusa, discarica abusiva intralcia carreggiata di Oriana Gionfriddo la segnalazione Siracusa, uno scivolo fatto di materassi alla Pista ciclabile di Oriana Gionfriddo La segnalazione Siracusa, Balza Akradina nel degrado di Oriana Gionfriddo I più lettiPolizia StradaleIncidente nella zona industriale di Catania: muore motociclista di AugustaLettera“È una sconfitta dello Stato”: messaggio del Quirinale alla madre di Stefano ArgentinoPoliziaSiracusa, condanna definitiva per traffico di droga: finisce in carcerefurto aggravatoSiracusa, calci e pugni al distributore per rubare denaro e tabacchi: denunciato