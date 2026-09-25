Siracusa, un Masterplan per la rinascita della Borgata: la richiesta di Alfredo Foti

Politica · Ex assessore

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’ex assessore comunale Alfredo Foti su piazza Santa Lucia:

“Piazza Santa Lucia non può più essere lasciata al degrado. Le recenti cronache e le proteste dei residenti riportano una situazione di abbandono che stride profondamente con il valore storico, religioso e culturale di questo luogo. Qui si concentrano alcuni dei tesori più importanti di Siracusa: le antiche Catacombe, la Basilica di Santa Lucia al Sepolcro, il Sepolcro della Santa, la memoria del suo martirio e, nelle immediate vicinanze, il capolavoro di Caravaggio, Il Seppellimento di Santa Lucia. Un patrimonio che racconta oltre diciassette secoli di storia.

Eppure, ciò che dovrebbe essere uno dei luoghi simbolo della città rischia di apparire oggi come uno spazio marginale. Rivolgo quindi all’Amministrazione comunale l’invito a promuovere un grande progetto organico di riqualificazione e rilancio di Piazza Santa Lucia, coinvolgendo Regione, Soprintendenza, Arcidiocesi, Ministero della Cultura , Facoltà di Architettura e realtà del territorio, magari lanciando un grande concorso di idee. Non soltanto manutenzione e decoro, ma un vero progetto di valorizzazione che comprenda riqualificazione della piazza e del verde; nuova illuminazione monumentale della Basilica e del Sepolcro; maggiore sicurezza e manutenzione permanente; un itinerario turistico e religioso dedicato a Santa Lucia; collegamento culturale e pedonale con la Borgata e lo Sbarcadero appena riqualificato; iniziative culturali capaci di riportare la piazza al centro della vita cittadina.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Piazza Santa Lucia può diventare una delle grandi porte d’ingresso alla Siracusa storica e religiosa. Non dobbiamo limitarci a denunciare il degrado: dobbiamo avere il coraggio di immaginare una nuova stagione. Una piazza più bella, più sicura, più vissuta e soprattutto degna della Santa che da secoli rappresenta Siracusa nel mondo. Per questo chiedo all’Amministrazione di aprire un confronto e di mettere in campo un Masterplan per la rinascita di Piazza Santa Lucia e della Borgata. Il degrado non può essere il destino di un luogo così importante. Facciamo di Santa Lucia un simbolo della rinascita di Siracusa”.