Siracusa, un nuovo parcheggio davanti l’ospedale Rizza: pubblicato decreto di finanziamento

Il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha pubblicato il decreto di finanziamento di 100mila euro per “Interventi per la realizzazione di un’area a parcheggio in viale Epipoli nell’area antistante l’Ospedale Rizza”.

“Un’opera necessaria e strategica, oggetto di interesse, negli anni, da parte di varie istituzioni cittadine: penso alle riunioni e alle delibere della circoscrizione Tiche nelle consiliature 2008/2013 e 2013/2018, prima della loro abolizione a partire dal 2018; agli interventi in Consiglio comunale e in seno alle commissioni consiliari competenti”, commenta Andrea Buccheri, consigliere comunale di Siracusa.

“La pubblicazione del decreto, dopo un lungo ed articolato iter, – afferma il consigliere comunale – segna finalmente il passaggio dalla fase valutativa alla fase operativa, che richiederà attenzione riguardo alle tempistiche perché la cittadinanza attende da troppo tempo un’opera importante come questa. Perciò ringrazio gli uffici comunali della Mobilità e trasporti per aver redatto il progetto preliminare. Ringrazio, inoltre, per il finanziamento l’On. Tiziano Spada, estensore dell’emendamento alla finanziaria 2025 della Regione Sicilia, per avere accolto questa mia istanza, che faceva seguito a molteplici richieste di tanti cittadini, e per essersi quindi attivato presso gli uffici competenti fino al raggiungimento dell’obiettivo: senza il suo fattivo interessamento questo risultato non sarebbe stato possibile. Finalmente un intervento legislativo che, concretamente, è diretto a colmare una evidente carenza del territorio della città, quale è l’attuale “parcheggio” improvvisato e inadatto, e che dimostra un’azione politica attenta verso la soluzione di un problema.”

“L’area interessata dal finanziamento versa, al momento, in condizioni ai limiti della praticabilità ed è, inoltre, soggetta ad allagamenti, specialmente in occasione di maltempo come purtroppo stiamo verificando in questi giorni – spiega – I reparti dell’Ospedale Rizza vengono quotidianamente frequentati da centinaia di utenti, da tutta la provincia, che usufruiscono dei numerosi servizi che si svolgono all’interno della struttura di viale Epipoli: penso in particolare ai delicati reparti dell’Hospice e della riabilitazione, agli ambulatori di Radioterapia e al reparto della R.S.A., agli sportelli del Cup, oltre agli uffici amministrativi per le richieste di esenzioni o per la scelta del medico curante”.

“Questo investimento, una volta realizzato, – conclude Buccheri – riqualificherà una zona periferica della città e metterà a disposizione un’area a parcheggio dignitosa, in grado di poter ospitare non soltanto i numerosi frequentatori della struttura ospedaliera”