Siracusa, un pari di carattere: Di Paolo all’ultimo respiro salva gli azzurri

Dopo due vittorie consecutive, il Siracusa prosegue la sua risalita e conquista il primo pareggio stagionale al “De Simone”, strappando un punto prezioso contro un Altamura solido e ben organizzato. Finisce 1-1, con gli ospiti avanti grazie a Poli e gli azzurri a impattare in extremis con Di Paolo, autore del gol che fa esplodere il pubblico aretuseo.

Una gara verità per la squadra di Marco Turati, chiamata a dare continuità alla mini-striscia positiva che l’aveva già riportata fuori dall’ultimo posto. Il tecnico conferma gran parte della formazione che aveva vinto a Picerno: out Valente non al meglio e Zanini, fermato da un fastidio nel riscaldamento, sostituiti rispettivamente da Parigini e Puzone.

L’undici iniziale vede quindi Farroni tra i pali; Zanini, Bonacchi, Pacciardi e Cancellieri in difesa; Limonelli, Candiano e Ba in mezzo; Guadagni e Parigini ai lati di Molina. L’Altamura di Mangia si presenta con il consueto 3-4-3 e una settantina di tifosi al seguito.

Il Siracusa parte forte, domina il possesso e schiaccia l’Altamura nella propria metà campo. Ma l’occasionissima è dei pugliesi: all’11’ una punizione di Lepore sfiora il palo con Farroni immobile. Il match si accende e al 23’ gli ospiti colpiscono: ancora Lepore disegna una punizione insidiosa dalla destra, Poli svetta in avvitamento e firma l’1-0. È il quindicesimo gol consecutivo incassato dagli azzurri in altrettante giornate.

Il Siracusa reagisce ma lo fa in modo lento e prevedibile. Al 28’ Molina calcia debolmente dopo una bella incursione di Limonelli, poi al 32’ il bomber argentino ha un’altra chance ma Viola respinge. Guadagni ci prova due volte (37’ e 46’), senza trovare lo specchio.

La ripresa si apre con un Siracusa più intraprendente: al 4’ Cancellieri mette un cross velenoso salvato in extremis da Grande. Turati prova a cambiare l’inerzia inserendo Gudelevicius e poi Valente, mentre Parigini, ora a destra, al 13’ serve Molina che però spara centrale.

L’Altamura si difende bene, chiude ogni varco e Mangia inserisce forze fresche. Il Siracusa insiste soprattutto sulle fasce, ma manca precisione nell’ultimo passaggio. Al 27’ Molina colpisce ancora di testa trovando però le mani di Viola.

Nel finale si accendono gli azzurri. Al 90’ la palla gol più nitida: Frisenna crossa, Molina calcia, la palla schizza su Valente che calcia a botta sicura ma Viola compie un miracolo in uscita.

È il preludio al pareggio. Al 94’, sull’ennesimo affondo, Valente pennella un cross perfetto dalla sinistra e Di Paolo, al volo di sinistro, insacca il gol dell’1-1 che fa esplodere il De Simone.