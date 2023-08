Siracusa, un pesce “mangia plastica” a Fontane Bianche per tenere pulito l’arenile

Dopo aver installato nel lungomare di Ortigia in Via Nizza presso solarium Forte Vigliena, un grande pesce mangiaplastica, utilizzato con successo dai bagnanti, il Rotary Club Siracusa Ortigia con il patrocinio del Comune di Siracusa, ripete il progetto nella spiaggia in prossimità dei lidi a Fontane Bianche. Il progetto “Un Pesce per L’Ambiente” è una iniziativa diretta alla sensibilizzazione della raccolta differenziata lungo il litorale marino del Comune di Siracusa, la realizzazione di un pesce in metallo, per contenere i rifiuti della plastica conferiti dai bagnanti del luogo.

Tali opere, serviranno a preservare l’ambiente da comportamenti che pregiudicano l’eco sistema locale, sensibilizzando residenti e turisti alla raccolta selettiva differenziata di plastiche, utilizzando il “pesce”, con conseguente recupero di quanto raccolto in appositi centri di riutilizzo. Il Rotary Club Siracusa Ortigia realizza il progetto “Un Pesce per l’Ambiente” secondo le direttive del Governatore Rotary Distretto 2110 Sicilia e Malta Goffredo Vaccaro, i cui temi ambientali sono prioritari tra i progetti distrettuali. Il progetto è stato realizzato con la sovvenzione del Rotary International Distretto 2110 Sicilia e Malta e con il contributo del Rotary Club Siracusa Ortigia

Il secondo pesce è stato installato ed inaugurato in prossimità dei lidi di Fontane Bianche, presenti Letizia Fiaccola presidente del Rotary Club Siracusa Ortigia, i rappresentanti dell’Amministazione Comunale, i professionisti che hanno realizzato il progetto, Architetti Francesco Pappalardo e Roberto Cirillo, e l’artigiano che ha realizzato la struttura, Pisano Serramenti.