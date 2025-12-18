Siracusa, un pomeriggio di festa dedicato ai bambini e ai figli dei Carabinieri per condividere i valori dell’Arma

Si è svolto ieri pomeriggio, al Teatro Massimo di Siracusa, il tradizionale incontro natalizio rivolto ai bambini e ai figli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa. Un evento pensato soprattutto per i più piccoli, che ha offerto l’occasione per condividere gli auguri natalizi all’interno della grande famiglia dell’Arma, in un clima di festa e autentica convivialità.

L’incontro ha rappresentato un momento di aggregazione dedicato alle nuove generazioni, volto a rafforzare il legame tra l’Istituzione e le famiglie dei militari, trasmettendo ai più giovani i valori fondanti dell’Arma dei Carabinieri, quali il senso del dovere, il rispetto, la solidarietà e lo spirito di servizio.

Un’iniziativa dal forte valore simbolico e umano, che ha restituito il significato più profondo dell’essere comunità e dell’appartenere a un’unica grande famiglia, nella quale anche i bambini e i ragazzi diventano parte attiva di un percorso di condivisione e di crescita.

Nel corso della serata, preceduta da uno spettacolo di marionette “pupi”, ispirato al racconto “Hansel e Gretel”, il Comandante Provinciale, Col. Dino Incarbone, ha rivolto un sentito saluto e gli auguri natalizi ai colleghi presenti e ai loro familiari, sottolineando l’importanza di iniziative dedicate ai più giovani, capaci di rafforzare il senso di appartenenza e di valorizzare l’impegno quotidiano dei Carabinieri e di chi li sostiene ogni giorno.

A conclusione dell’incontro, a tutti i bambini presenti è stato donato un piccolo gadget a tema natalizio: un gesto semplice ma significativo, che ha contribuito a rendere la serata un momento di gioia e condivisione, ribadendo come lo spirito di corpo dell’Arma si costruisca anche attraverso l’attenzione verso i più giovani e i legami familiari.