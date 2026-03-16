Siracusa, un progetto di rigenerazione urbana per Mazzarona

Realtà che sembrano abbandonate a se stesse oppure considerate inutili, tornano ad essere il fulcro cittadino e sociale con un potenziale tutto da sviluppare. Nasce così AIM – Abitare i margini (The Third Landscape), un progetto di rigenerazione urbana e partecipazione giovanile Erasmus+, cofinanziato dall’UE che mette al centro le periferie del Sud Italia. La prima fase si terrà a Siracusa presso il quartiere Mazzarona in via Algeri 102, dal 23 al 28 marzo 2026.

Una settimana di incontri e laboratori gratuiti, realizzati con il sostegno del Comune di Siracusa, tra circa 200 giovani tra i 18 e i 29 anni e facilitatori delle associazioni partner Van Verso altre narrazioni, Theatre’s Shadows, Newbookclub community lab APS con l’obiettivo di generare valore in luoghi periferici e quasi dimenticati.

Il progetto che ha preso il via dal 1° gennaio 2026, durerà fino a maggio 2027 ed è un investimento culturale e sociale sul Sud Italia. Esso guarda a uno scambio reale e formativo tra cittadini e territorio e trova le sue fondamenta nel “Manifesto del Terzo Paesaggio” di Gilles Clément.

Il percorso unisce arte, rigenerazione urbana e cittadinanza attiva per un obiettivo a lungo termine: dimostrare che arte ed ecologia possono diventare strumenti reali di inclusione e che le politiche giovanili possono nascere dal basso, dall’ascolto e dall’azione diretta delle nuove generazioni.

“Il progetto – dice Arianna Pastena, fra gli ideatori dell’iniziativa e partner Van – nasce dall’osservazione di quei luoghi che spesso attraversiamo senza guardare davvero: spazi abbandonati, terreni incolti, bordi della città dove la natura cresce libera e inattesa. Chiamati dal paesaggista Gilles Clément di Terzo Paesaggio, cioè luoghi residuali, ma pieni di vita e possibilità. Partendo da questa immagine, riconosciamo nei quartieri periferici della città un “paesaggio umano” simile: territori spesso esclusi dai circuiti culturali e dalla partecipazione attiva alla vita urbana, ma pieni di storie e potenziale creativo. Come le erbacce che crescono negli spazi dimenticati, anche nei margini della città può emergere una forza vitale capace di trasformare ciò che sembra immobile o stanco”.

E il tramite per questa forza vitale diventa appunto l’arte con eventi e attività giornaliere basate su teatro, fotografia, scrittura e pratiche di autocostruzione. Così, ci si riappropria di luoghi marginali, nuovamente visti e attraversati. “In questo senso – conclude Arianna – l’arte diventa molto più di un linguaggio espressivo: uno strumento politico e sociale, capace di generare relazioni, immaginare nuovi scenari e far emergere il potenziale trasformativo nascosto nei margini”.

Un percorso, dunque, di educazione non formale che punta a rafforzare competenze artistiche e trasversali: leadership, lavoro di squadra, resilienza, capacità organizzativa. Non si tratta solo di laboratori, ma di esperienze capaci di generare consapevolezza e responsabilità civica. Senza dimenticare le relazioni. I giovani coinvolti, infatti, provenienti da contesti periferici o con minori opportunità saranno accompagnati in un percorso per sentirsi parte attiva della comunità e interlocutori credibili delle istituzioni. Gli eventi pubblici finali diventeranno occasioni di dialogo tra nuove generazioni, amministratori e cittadinanza, aprendo una riflessione concreta sul futuro degli spazi rigenerati.