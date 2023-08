Siracusa, un progetto sociale nel nome di “Nicola De Simone”

Si sono incontrati a Siracusa il responsabile del settore giovanile della S.S. Juve Stabia, Seby Mainolfi e il presidente dell’associazione sportiva dilettantistica “Nicola De Simone Calcio Siracusa”, Giovanni Distefano. L’incontro è servito a suggellare l’affiliazione dell’associazione aretusea con la società stabiese, nata lo scorso anno nel nome dell’indimenticato Nicola De Simone, difensore del Siracusa, scomparso il 30 maggio 1979 in seguito ad uno scontro di gioco avvenuto a Palma Campania, nel corso dell’incontro di calcio fra Palmese e Siracusa valevole per il campionato di Serie C/2.

Il progetto sociale “il calcio, lo sport che cambia le regole del mondo” è stato subito sposato dalla società giallo-blu che ha apprezzato il fine dell’iniziativa che ha come obiettivo quello di proporre un’attività ludica per motivare, far divertire e stimolare i bambini ad apprendere, sviluppare autocontrollo, socievolezza e senso di appartenenza al gruppo. Il tutto agevolato dal fatto che l’associazione sportiva aretusea opera in sinergia con la Caritas e l’Oratorio parrocchiale di Sant’Antonio di Padova a Siracusa.