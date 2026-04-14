Siracusa, un residente: buche pericolose nella zona Fanusa/Milocca

Un lettore, tramite Whatsapp, ci segnala:

Buongiorno, vorrei esprimere la mia personale indignazione per l’abbandono e il degrado del luogo in cui vivo oggi nel XXI secolo, una zona denominata “Fanusa/Milocca” che rientra nell’Area Marina Protetta del “Plemmirio”, ma talmente protetta dove le buche di Via Cristoforo Colombo diventano sempre più larghe e profonde, le sterpaglie invadono sempre di più il ciglio stradale e gli sbocchi a mare diventano sempre più impraticabili.

E’ doveroso, per tutto questo, rivolgere un accorato e profondo ringraziamento a tutti i nostri amministratori locali e a coloro che lavorano e si dedicano a proteggere la soprannominata “Area”, specialmente adesso che arriva l’estate e, se avremo la fortuna di scendere a mare, saremo circondati da tante belle bollicine che ci regala il nostro gestore di depurazione delle acque reflue.