Siracusa, un revolver nel borsello: arrestato

Nella giornata di sabato agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno arrestato un quarantatreenne, trovato in possesso di un’arma clandestina.

Nel corso della quotidiana attività di contrasto alla detenzione illegale di armi, gli investigatori hanno effettuato una perquisizione di iniziativa, trovando, all’interno di un borsello dell’uomo, un revolver cal. 450 short rifornito di 5 colpi con matricola abrasa e nr. 40 petardi. All’interno dell’abitazione sono state trovate altre munizioni per un totale di: nr. 11 colpi cal. 450, nr. 2 colpi 6X35 e nr. 12 colpi 44 Magnum.

Da verifiche svolte nell’immediato si è accertato che l’arma è perfettamente funzionante. Il soggetto, al termine della redazione degli atti di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

È obbligo rilevare che la posizione dell’indagato, per il quale vige il principio di non colpevolezza sino al terzo grado di giudizio, verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.