Siracusa, “Un Sacco d’Amore”: al via la raccolta solidale promossa da Astrea

L’associazione Astrea in memoria di Stefano Biondo lancia l’iniziativa solidale “Un Sacco d’Amore”, un appello rivolto a tutta la comunità per sostenere famiglie, bambini e persone in difficoltà durante il periodo delle festività.

L’iniziativa invita scuole, associazioni, società sportive, aziende, famiglie e singoli cittadini a contribuire con doni e generi di prima necessità, per rendere più sereno un momento dell’anno che non per tutti è semplice affrontare. L’obiettivo è riempire simbolicamente e concretamente “un sacco d’amore”, destinato a grandi e piccoli.

Si possono donare panettoni, pandori, olio, prodotti per l’igiene, caramelle, cioccolatini, giocattoli e libri per l’infanzia, nuovi o pari al nuovo. La raccolta è attiva in due punti della città: piazza Santa Lucia 16, sede dell’associazione Astrea, dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Via Foro Siracusano 18/B, nei locali messi a disposizione da “Onda Più”, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

È possibile contribuire anche con una donazione tramite bonifico bancario (IBAN IT86D0760117100001011211859). Per informazioni è attivo il numero WhatsApp 377 692 7890.

Un invito concreto alla solidarietà, per trasformare un gesto semplice in un segno di vicinanza e speranza per chi ne ha più bisogno.