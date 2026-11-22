Attualità · Stadio

Un seggiolino rosso allo stadio “Nicola De Simone” per ricordare le vittime di femminicidio. Un posto vuoto che resta impresso nello sguardo e nella memoria. All’interno dello stadio Nicola De Simone di Siracusa è stato collocato un seggiolino rosso dedicato a tutte le donne che non ci sono più, vittime di violenza. Un simbolo silenzioso e permanente, destinato a restare per sempre vuoto, per custodire il ricordo di vite spezzate e richiamare l’intera comunità alle proprie responsabilità.

“Quel seggiolino vuoto è un monito che non possiamo ignorare – dichiara il sindaco di Siracusa Francesco Italia – Portare questo segno all’interno di uno spazio vissuto ogni settimana da tanti cittadini e tifosi significa trasformare lo sport e la partecipazione collettiva in un presidio di rispetto, memoria e impegno civile contro la violenza sulle donne. L’iniziativa rinnova l’attenzione dell’Amministrazione comunale su un’emergenza culturale e sociale che riguarda tutti, affinché il ricordo diventi ogni giorno prevenzione, ascolto e cambiamento”.