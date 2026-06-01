Siracusa, un successo annunciato per la nuova commedia di Deila Caruso

Quasi un successo annunciato per la nuova commedia scritta e diretta dalla regista Deila Caruso. La quale non si è fermato al semplice titolo dal sapore ironico e dissacrante “Le sorelle Stocchimintrè, ma ha dato una sferzata di allegria, ritmo e dinamicità alle scene raccontate magistralmente dagli attori (giovani e meno giovani) sul palco, allestito appositamente nei locali dell’Urban Center di Siracusa.

Il tutto esaurito si era già registrato sin dal mese di febbraio ed è stato confermato dal pubblico presente che ha occupato ogni singolo posto sin dal primo pomeriggio del sabato 30 maggio. Ancora una volta il teatro di prosa si conferma veicolo di emozioni e sentimenti che si sono mescolati sapientemente nel produrre un risultato gradito e coinvolgente per tutti. Sorellanza, amori impossibili o mai dimenticati, nuove e vecchie generazioni che vanno oltre alle convenzioni sociali, omosessualità e chiesa sono stati il filo conduttore del racconto narrato sul palco…con un finale a sorpresa che ha sorpreso davvero tutti.

Fra gli attori: Rosa Rosella, Veronica Strazza, Vito Politi, Maria Cannella, Angelo D’Amico, Mariella Neri, Elisa Dell’Aquia, Nellina Piccolo, Paolo Migneco Remigia Abela.