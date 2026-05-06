Siracusa, un viaggio per immagini nelle montagne più alte del mondo venerdì all’ex liceo Gargallo all’interno della mostra “Ai confini” di Cappuccio

Prosegue a Siracusa il ciclo di incontri “I Venerdì ai Confini”, all’interno della mostra fotografica di Massimo Cappuccio “Ai Confini – Terre remote e popoli senza tempo”, in corso fino al 31 maggio nella sala espositiva dell’ex liceo Gargallo, in via Gargallo 19, in Ortigia.

Il nuovo appuntamento, venerdì prossimo (8 maggio) alle 19, sempre all’ex Gargallo, sarà dedicato al racconto del cammino nelle grandi montagne del pianeta. Massimo Cappuccio accompagnerà il pubblico in un viaggio per immagini attraverso oltre trent’anni di trekking nelle regioni più iconiche del mondo: dall’Himalaya al Karakorum, dall’Asia Centrale ad altri grandi scenari d’alta quota. Un racconto diretto, costruito attraverso fotografie e brevi testimonianze di viaggio, dove il cammino diventa esperienza essenziale e strumento di conoscenza dei luoghi e delle persone.

Ospite della serata sarà Giuseppe Riggio, Presidente del CAI Sicilia, che offrirà un contributo sul valore del trekking e della cultura della montagna nel contesto contemporaneo.

L’incontro si inserisce nel programma della mostra “Ai Confini”, patrocinata dal Comune di Siracusa, che raccoglie immagini realizzate in oltre trent’anni di viaggi tra ambienti estremi e comunità, dove natura e presenza umana convivono in equilibrio fragile e profondo. L’ingresso è libero.