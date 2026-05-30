Siracusa, una “casa dormitorio” alla Borgata: 10 stranieri in condizioni igienico sanitarie precarie

Questa mattina, Agenti della Polizia di Stato, a seguito di segnalazioni sull’App YouPol da parte di cittadini che avevano notato movimenti “sospetti”, sono intervenuti in un appartamento sito in via Isonzo, alla Borgata.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno scoperto una vera e propria casa-dormitorio all’interno della quale sono stati trovati 10 cittadini stranieri in condizioni igienico sanitarie precarie, riscontrando che i luoghi erano sovraffollati e non idonei ad ospitare un numero così elevato di persone. All’interno dell’immobile è stata trovata una bombola pericolosa che è stata messa in sicurezza da personale dei Vigili del Fuoco.

La posizione degli stranieri è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa che ne valuterà la regolarità.