Siracusa, una fondazione e un Premio nazionale per far rivivere la passione di Dino Cartia

Cultura · L'iniziativa

Una fondazione e un Premio nazionale dedicato a Dino Cartia, volto simbolo della prima stagione delle televisioni private siracusane e maestro di giornalismo di tanti colleghi. È il progetto che familiari e amici più intimi del giornalista intendono avviare per custodirne la memoria e trasmetterne la passione alle nuove generazioni.

L’iniziativa punta a diventare un appuntamento annuale capace di mettere insieme giornalismo, scrittura e musica, con un’attenzione particolare ai giovani e al mondo della scuola. Gli studenti saranno invitati a confrontarsi con la scrittura giornalistica e narrativa, mentre uno spazio sarà riservato ai giovani autori e ai talenti musicali, nel segno dell’amore per il jazz che accompagnava Dino Cartia.

Un progetto che nasce anche dall’esigenza di tutelare l’autenticità del ricordo. In una nota, la famiglia precisa infatti di dissociarsi da qualunque iniziativa porti il nome di Dino Cartia.

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“Non è una presa di posizione dettata da spirito polemico – spiegano i familiari – ma una scelta di responsabilità e di rispetto. La memoria di una persona non è un’etichetta da apporre a un evento: è un patrimonio umano e culturale che merita autenticità, attenzione, coerenza, ma in primis amore verso un uomo speciale“.

L’obiettivo è costruire un’iniziativa seria, riconoscibile e duratura, capace di restituire alla città una figura che appartiene alla sua storia e di farla conoscere anche a chi, per ragioni anagrafiche, non ha avuto l’opportunità di incontrarla.

Un percorso che guarda dunque al futuro senza perdere il legame con le radici culturali e professionali di Dino Cartia. Perché il suo ricordo possa continuare a vivere attraverso la formazione, la creatività e le passioni che hanno segnato la sua vita.