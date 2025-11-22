Siracusa, una lettrice: “All’Umberto I medici gentili e umani, la mia esperienza in due reparti”

Alla redazione di Siracusa News arriva una lettera di apprezzamento nei confronti della sanità locale di una lettrice, Concita Cirasa, che di seguito pubblichiamo in versione integrale:

“Volevo semplicemente esprimere il mio e di tutta la mia famiglia parere positivo sulla professionalità, umanità e gentilezza che ho appurato nel reparto di geriatria dell’ospedale Umberto Primo di Siracusa nella degenza di mia madre (soggetto ansioso e testardo) abbiamo appurato con immenso piacere che le cose possono cambiare e in positivo, uno staff sempre disponibile e soprattutto con il sorriso e mai con parole o espressioni sgarbate. Stessa cosa appurata nel reparto di Medicina (Chirurgia) dove la degenza, in questo caso era di mia figlia, personale professionale è umano, come espresso precedentemente. Scrivo perché trovo giusto che si sappia, i meriti vanno dati. Questi reparti, questo personale da speranza, da concretezza che anche se lontani da casa senza gli affetti, trovano personale accogliente dando loro cure adeguate.Grazie ancora di cuore”