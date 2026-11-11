Siracusa, una mamma racconta ad Ansa: “Avvertita su Whatsapp dell’allarme bomba”

Attualità · Il racconto

“E’arrivato il messaggio su WhatsApp di una rappresentante di classe avvertendomi che mia figlia, coi compagni, era al bar con la professoressa”.

Lo dice Donatella, uno dei tanti genitori che questa mattina sono stati avvisati che i loro figli si trovavano fuori dalla scuola per un allarme bomba a Siracusa. Lo riferisce Ansa.it

La figlia di Donatella, Chiara, 12 anni, frequenta la seconda media all’istituto comprensivo Paolo Orsi.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

“Ho chiamato subito la rappresentante – dice la donna – Mi ha riferito che era stata chiamata dalla professoressa: era al bar davanti la scuola con due classi di bambini. Erano usciti di corsa lasciando zaini, tablet o cellulari”.

Messaggi e telefonate che si sono ripetuti in quasi tutte le scuole di ogni ordine e grado a Siracusa. Il risultato è stato un panico diffuso per i genitori che impegnati al lavoro sono dovuti andare a prendere i figli. In strada migliaia di giovani, e studenti pendolari alla ricerca del primo autobus disponibile.

Il traffico di auto, provocato dalle uscite improvvise, ha paralizzato la città.

Fonte: Ansa.it