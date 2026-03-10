Siracusa, una mazza di ferro e hashish in auto: denunciato

Ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, nell’ambito di rafforzati servizi di controllo del territorio hanno effettuato nella giornata di ieri numerosi posti di controllo finalizzati al contrasto dell’illegalità diffusa.

In tale scenario operativo, che ha consentito di identificare nel complesso 102 persone e di controllare 34 veicoli, i Poliziotti di una Volante hanno fermato, nei pressi di via Grottasanta, un giovane di 21 anni, alla guida di un’autovettura il quale, alla vista dei poliziotti mal celava un certo nervosismo.

I componenti della Volante operavano, pertanto, un’accurata perquisizione sul posto che consentiva di rinvenire e sequestrare a carico del ventunenne una mazza di ferro e oltre sei grammi di hashish. Ha destato attenzione la circostanza che il giovane teneva la mazza nella sua immediata disponibilità sotto il sedile dell’autovettura.

Al termine delle incombenze di legge il giovane è stato denunciato per possesso illegale di oggetti atti ad offendere e segnalato all’Autorità Amministrativa competente per uso personale di droga (hashish).