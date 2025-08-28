Siracusa, una messa per la guarigione di Mons. Costanzo

Ieri, a ridosso dell’Anniversario della Lacrimazione della Madonna a Siracusa, dopo aver appreso del grave incidente domestico accorso a Mons. Giuseppe Costanzo, l’Arcivescovo Mons. Francesco Lomanto ha invitato tutti a pregare per lui.

Stamattina, giovedì 28 agosto, l’Arcivescovo Lomanto ha visitato Mons. Costanzo e ha pregato per lui e per tutti i degenti del reparto rianimazione dell’Ospedale di Siracusa e, alle 19 nel Santuario della Madonna delle Lacrime, celebrerà la Santa Messa per la sua guarigione.





Stasera, la vigilia del 72° Anniversario della Lacrimazione inizia nella preghiera per Mons. Costanzo e nell’approfondimento della figura di Santa Maria Goretti, alle 19.30, al Salone Giovanni Paolo II del Santuario. La preghiera continuerà in Basilica fino alla mezzanotte per poi continuare nella Casa del Pianto di via degli Orti.

Domani alle 8 l’Arcivescovo Lomanto presiederà la Celebrazione Eucaristica in suffragio di Angelo e Antonina Iannuso, insieme ai fedeli e ai giovani che, accompagnati dall’Ufficio di Pastorale Giovanile Diocesano, raggiungeranno via degli Orti.