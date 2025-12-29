Siracusa, una nuova struttura per il calisthenics al Camposcuola

L’Amministrazione Comunale di Siracusa ha installato una nuova struttura per il calisthenics presso il Camposcuola “Pippo Di Natale”.
A darne notizia è stato Giuseppe Gibilisco, capo di Gabinetto del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, sottolineando come l’intervento rientri nel piano di potenziamento dell’impiantistica sportiva cittadina per promuovere l’attività fisica all’aperto.
La struttura è stata installata nella vecchia “fossa” del Camposcuola a pochi metri di distanza dal campo da Padel creato a luglio di quest’anno e in prossimità del campo da basket 3×3 realizzato sempre nello stesso periodo dell’anno.
