Siracusa, una nuova struttura per il calisthenics al Camposcuola

L'intervento rientra nel piano di potenziamento dell'impiantistica sportiva cittadina per promuovere l'attività fisica all'aperto

la struttura per il calisthenics al Camposcuola

L’Amministrazione Comunale di Siracusa ha installato una nuova struttura per il calisthenics presso il Camposcuola “Pippo Di Natale”.

A darne notizia è stato Giuseppe Gibilisco, capo di Gabinetto del sindaco di Siracusa, Francesco Italia, sottolineando come l’intervento rientri nel piano di potenziamento dell’impiantistica sportiva cittadina per promuovere l’attività fisica all’aperto.

La struttura è stata installata  nella vecchia “fossa” del Camposcuola a pochi metri di distanza dal campo da Padel creato a luglio di quest’anno e in prossimità del campo da basket 3×3 realizzato sempre nello stesso periodo dell’anno.


