Siracusa, una pistola a salve modifica nel vano scale: sequestrata

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa, coadiuvati da unità cinofile per la ricerca di armi e droga del Nucleo Cinofili di Nicolosi, nel corso di predisposti servizi a largo raggio di controllo del territorio, hanno denunciato due persone per evasione e rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, una pistola a salve modificata.

L’arma, rinvenuta a Siracusa in una palazzina di via Algeri, risultata modificata mediante la sostituzione della canna e caricata con un proiettile cal. 6,35 inserito nel serbatoio, era stata nascosta all’interno del vano scale di una palazzina ma è stata scovata dal fiuto dell’unità cinofila; sequestrata, sarà sottoposta ad accertamenti balistici.

Un 41enne, con precedenti penali per reati contro il patrimonio, sottoposto agli arresti domiciliari perché tra febbraio e marzo si era reso responsabile di numerosi furti in abitazioni private e in attività commerciali di Ortigia, è stato denunciato per evasione dai Carabinieri della Sezione Radiomobile che, sia di mattina che di pomeriggio, all’atto del controllo non lo hanno trovato in casa.

Anche un pregiudicato 27enne, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e dal mese di luglio 2024 sottoposto agli arresti domiciliari, è stato denunciato per evasione; i Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo lo hanno infatti controllato in strada, dove si trovava senza giustificato motivo.