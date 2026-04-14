Siracusa, una proposta di Fdi per trovare “case in affitto a prezzi sostenibili”

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha presentato in Consiglio Comunale un atto di indirizzo per affrontare in modo concreto il problema, sempre più avvertito da tanti cittadini, della difficoltà di trovare case in affitto a prezzi sostenibili.

Oggi famiglie, giovani coppie, lavoratori e studenti incontrano sempre maggiori ostacoli nel reperire un alloggio stabile. È un tema che riguarda la qualità della vita, la possibilità di costruire un futuro nella propria città e, più in generale, la tenuta sociale del nostro territorio.

La proposta parte da un principio chiaro: bisogna rendere nuovamente conveniente, per i proprietari, destinare gli immobili alla locazione abitativa di medio e lungo periodo.

Per questo il gruppo di Fratelli d’Italia ha chiesto all’Amministrazione di attivare strumenti concreti, valorizzando anche le opportunità già previste dalla normativa nazionale, come i contratti a canone concordato, che consentono importanti agevolazioni fiscali.

Accanto a questo, sono state proposte misure comunali mirate: ulteriori riduzioni dell’IMU per chi affitta con contratti stabili, l’istituzione di uno sportello casa per facilitare l’incontro tra domanda e offerta, un possibile fondo di garanzia per sostenere i proprietari e iniziative per il recupero degli immobili oggi non utilizzati.

L’obiettivo è chiaro: aumentare l’offerta di alloggi disponibili e favorire canoni più accessibili, senza interventi ideologici ma con strumenti concreti e sostenibili.

Il gruppo ha inoltre chiesto che il Comune effettui una ricognizione puntuale del mercato abitativo locale, così da poter intervenire sulla base di dati reali e programmare in modo efficace le politiche per la casa.

Garantire il diritto all’abitare significa investire nel futuro della comunità. È una sfida che va affrontata con serietà, equilibrio e senso di responsabilità.