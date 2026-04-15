Siracusa, una proposta di legge all’Ars per le “aree a rischio industriale”

Cambiare rotta nella gestione delle crisi ambientali siciliane, mettendo al centro non più solo la riqualificazione urbana, ma la salute dei cittadini. È questo il cuore della proposta di legge n. 1107, presentata il 25 marzo 2026 dall’Onorevole Ismaele La Vardera, candidato alla Presidenza della Regione Siciliana.

Il testo, attualmente al vaglio delle Commissioni Territorio e Ambiente (IV) e Sanità (VI) dell’Assemblea Regionale Siciliana, punta a istituire un “Programma regionale per la tutela sanitaria e ambientale” dedicato a chi vive “in prima linea” nei poli industriali dell’Isola.

La proposta si rivolge ai residenti delle aree classificate come AERCA (Area ad elevato rischio di crisi ambientale) — che comprendono i poli di Augusta, Priolo, Melilli, Siracusa, Floridia, Solarino, Gela, Butera, Niscemi, Milazzo e il Comprensorio del Mela — e dei siti SIN, come il comune di Biancavilla, colpito dalla dispersione di fibre asbestiformi.

Tra i punti più innovativi della legge spicca l’introduzione del biomonitoraggio umano permanente. I cittadini residenti potranno sottoporsi gratuitamente al mineralogramma (l’analisi minerale tissutale dei capelli), uno strumento non invasivo raccomandato dall’OMS per valutare l’accumulo nel tempo di metalli pesanti come mercurio, piombo, cadmio e arsenico. In caso di livelli anomali, la Regione attiverà percorsi di disintossicazione e riequilibrio metabolico convenzionati.

Sul fronte ambientale, la strategia si sposta verso tecnologie naturali: il fitorisanamento (l’uso di piante per assorbire inquinanti dai terreni) e la depurazione delle acque tramite microalghe.

Il provvedimento segna una netta rottura con il passato. La relazione illustrativa critica l’attuale approccio regionale, limitato a interventi di rigenerazione urbana che ignorano il monitoraggio sanitario. Se la legge venisse approvata, la Regione si impegnerebbe a non erogare più fondi per riqualificazioni o promozione del territorio che non includano contestualmente la tutela della salute dei residenti.

Il finanziamento del programma si baserebbe su un nuovo Fondo per la salute ambientale, alimentato non solo da risorse pubbliche (regionali, statali ed europee), ma anche dai contributi delle imprese industriali operanti sul territorio, chiamate a partecipare attivamente nell’ambito della propria responsabilità sociale.

La proposta, nata dalla collaborazione con i fari territoriali ControCorrente di Siracusa, promette inoltre la massima trasparenza: i dati ambientali e i risultati degli screening saranno resi pubblici e consultabili online dai cittadini in tempo reale.