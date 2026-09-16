Siracusa, una raccolta firme per rifare via delle Muse, via Teti e via delle Eumenidi

Attualità · FONTANE BIANCHE

Una raccolta firme per chiedere al Comune di Siracusa il rifacimento del manto stradale di via delle Muse, via Teti e via delle Eumenidi, le strade che collegano la zona di Fontane Bianche con Cassibile. La petizione, sottoscritta da numerosi residenti e frequentatori dell’area, è stata trasmessa questa mattina al sindaco e agli uffici comunali competenti dall’avvocato e già assessore comunale, Giovanni Sallicano, a nome dei firmatari.

La richiesta nasce dalle condizioni in cui, secondo i promotori, versano alcune delle principali arterie interne della zona balneare. Nel documento allegato alla Pec si ricostruisce anche il percorso viario: il collegamento diretto tra Fontane Bianche e Cassibile, in particolare nella direzione verso la frazione, attraversa via delle Muse e via Teti, per poi proseguire attraverso via dell’Eumenidi e raggiungere via della Madonna e quindi Cassibile.

I firmatari sottolineano inoltre che queste strade costituiscono, di fatto, i collegamenti interni utilizzati per raggiungere le due località e che, secondo quanto riportato nella petizione, sono state interessate negli anni anche dall’installazione di illuminazione pubblica, elemento che viene richiamato per evidenziarne l’utilizzo pubblico.

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Il problema principale denunciato riguarda però il degrado della pavimentazione. Nella petizione si parla di un manto stradale sempre più deteriorato, con buche e tratti sconnessi che renderebbero difficoltoso e poco sicuro il transito di automobili, motocicli e altri utenti della strada.

“È assai malagevole e pericoloso, per le auto, le moto e gli utenti in generale, il rischioso attraversamento“, si legge nel documento, che sollecita quindi l’amministrazione a intervenire con urgenza.

La richiesta non si limita alla sistemazione ordinaria delle strade. I firmatari chiedono che vengano predisposti gli atti necessari per un rifacimento a regola d’arte, inserendo già nel corso del 2026 le risorse necessarie negli strumenti di bilancio.

“Si chiede che vengano predisposti tutti gli adempimenti necessari affinché vengano riasfaltate le strade a perfetta regola d’arte e, quindi, rese fruibili nel migliore dei modi e normalmente percorribili“, si legge nella comunicazione inviata al Comune.

La petizione richiama anche il peso della zona durante la stagione turistica. Fontane Bianche è infatti una delle principali aree balneari del territorio e, secondo i promotori, le condizioni delle strade finiscono per incidere non soltanto sulla vita quotidiana dei residenti, ma anche sulla mobilità di chi frequenta la zona durante l’estate.

L’obiettivo indicato è quindi ottenere un intervento entro la fine dell’anno e comunque con la massima urgenza, attraverso lo stanziamento delle somme necessarie.

La raccolta firme, che accompagna la richiesta formale al Comune, coinvolge residenti e cittadini che frequentano la zona. L’istanza è stata protocollata indirizzandola al sindaco, al Settore Mobilità e Trasporti e al Capo di Gabinetto.

Ora la parola passa all’amministrazione comunale, chiamata a valutare la richiesta e a verificare la possibilità di inserire gli interventi nella programmazione della manutenzione stradale.

Le strade interessate dalla petizione sono via delle Muse, via Teti e via delle Eumenidi, tutte nell’area di collegamento tra Fontane Bianche e Cassibile.