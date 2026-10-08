Siracusa, una sala dell’Ordine degli infermieri sarà intitolata a Eligia Ardita

Attualità · memoria

Sarà intitolata a Eligia Ardita, l’infermiera vittima di femminicidio, una sala dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Siracusa. Ad annunciarlo è il presidente dell’Opi di Siracusa, Salvatore Latina.

La cerimonia di intitolazione si terrà sabato 24 ottobre alle 9.30 nella sede dell’Ordine, in via Torino 125 a Siracusa.

Eligia Ardita aveva 35 anni e, dopo tanti sacrifici, era riuscita a lavorare come infermiera all’ospedale di Siracusa. Il matrimonio con Christian Lonardi era segnato da violenze, assenze e problemi economici. Nel 2014 Eligia rimase incinta. Sperava che la gravidanza potesse cambiare il marito, che invece si chiuse sempre di più.

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La sera del 19 gennaio 2015 Eligia, incinta di otto mesi, chiese al marito di non uscire. Ne nacque una lite: l’uomo la colpì alla testa e poi la soffocò. Poi cancellò le tracce dell’omicidio e cercò di far passare la morte come un caso di malasanità. Per otto mesi ci riuscì. Furono i sospetti del padre di Eligia, Agatino, a evitare la cremazione del corpo e a spostare le indagini sul marito.

Christian Lonardi è stato condannato all’ergastolo e la condanna è definitiva: la Cassazione ha respinto il suo ricorso contro la sentenza d’appello.