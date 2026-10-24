Siracusa, una sala dell’Ordine infermieri intitolata a Eligia Ardita e alla piccola Giulia

Attualità · la cerimonia

Una sala di rappresentanza intitolata a Eligia Ardita e alla figlia Giulia, che portava in grembo, per custodirne la memoria e trasformare il ricordo in un impegno concreto contro la violenza sulle donne. È l’iniziativa dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Siracusa, che ha voluto rendere omaggio alla collega uccisa nel 2016 e alla sua bambina mai nata.

Una cerimonia intensa, alla quale hanno partecipato i familiari di Eligia, numerosi colleghi infermieri, rappresentanti della Polizia e dei Carabinieri, l’arcivescovo di Siracusa e il deputato nazionale Luca Cannata. Prima dell’inaugurazione della sala è stata ripercorsa anche la vicenda umana e giudiziaria che ha segnato la famiglia Ardita e l’intera comunità siracusana.

Eligia Ardita, infermiera di 35 anni, fu uccisa nel gennaio 2016 mentre era incinta della piccola Giulia. Per il suo omicidio è stato condannato il marito, Christian Leonardi. Una vicenda che ha profondamente colpito Siracusa e che, a distanza di anni, continua a richiamare l’attenzione sulla violenza di genere e sulla necessità di riconoscerne i segnali.

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A spiegare il significato dell’iniziativa è stato Salvo Latina, presidente dell’OPI di Siracusa, che ha sottolineato come l’intitolazione rappresenti una tappa di un percorso più ampio, avviato quasi un anno fa. “Questa giornata sarebbe sprecata se si individuasse soltanto nel momento di oggi la conclusione di tutto – ha dichiarato Latina – Abbiamo fatto un percorso che è iniziato quasi un anno fa e che vede oggi solo una delle sue tappe”.

Il presidente ha annunciato anche una nuova iniziativa: il prossimo anno sarà istituito un premio intitolato a Eligia Ardita, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sui comportamenti di controllo e sopraffazione nelle relazioni. Latina ha richiamato, in particolare, la necessità di contrastare la normalizzazione di atteggiamenti possessivi che possono diventare pericolosi. “Dobbiamo rompere questo circolo vizioso e generarne uno virtuoso, dove queste cose non siano più considerate normali, ma vengano riconosciute come comportamenti pericolosi e, in alcuni casi, reati”.

Il momento più toccante della cerimonia è stato l’intervento di Luisa Ardita, sorella di Eligia, che ha ricordato la donna, il suo sorriso e l’insegnamento più importante lasciato alla famiglia: il valore della libertà: “È quello che insegno alle mie figlie ogni giorno: ricordatevi che siete libere”, ha raccontato Luisa, ribadendo che nessuno può arrogarsi il diritto di decidere della vita di un’altra persona.

Per la famiglia, l’intitolazione della sala rappresenta un gesto che va oltre la commemorazione. “Non voglio ricordare soltanto la storia di Eligia, voglio ricordare la memoria, l’amore e l’affetto che ci ha lasciato. Un’impronta per tutti”, ha spiegato la sorella. Parole cariche di emozione anche nel ringraziamento rivolto all’Ordine e ai colleghi: “Ci sono gesti che non cancellano il dolore, ma riescono ad accarezzare il cuore di chi soffre. E questo per noi è uno di quei gesti”.

All’interno della sala trova spazio anche un ritratto di Eligia realizzato da Seby Tiralongo, infermiere e collega della donna. Un’opera che Luisa Ardita ha voluto ricordare e valorizzare durante il suo intervento. “Non è soltanto un’opera d’arte: è un modo per custodire la sua immagine, per mantenere vivo il ricordo, per permettere a chi la guarda di fermarsi e comprendere che dietro quel volto c’è una vita, una storia, una donna che meritava di essere amata e rispettata».

La sorella ha quindi rivolto un ringraziamento al presidente Salvo Latina, ai colleghi infermieri e a quanti hanno contribuito all’iniziativa, sottolineando l’importanza di ricordare non soltanto Eligia, ma anche la piccola Giulia.

L’intitolazione della sala diventa così un luogo permanente della memoria, ma anche un richiamo alla responsabilità collettiva. È questo il messaggio che l’Ordine degli infermieri ha voluto affidare alla cerimonia: ricordare Eligia e Giulia significa anche impegnarsi affinché il controllo, la sopraffazione e la violenza non vengano mai considerati normali.