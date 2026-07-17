Siracusa, una serata dedicata a Caravaggio e al Seppellimento di Santa Lucia

Cultura · Ingresso libero

Una serata dedicata a Caravaggio e al Seppellimento di Santa Lucia. Anche quest’anno, il 18 luglio, data in cui si ricorda la morte di Caravaggio, nella Basilica Santuario di Santa Lucia al Sepolcro a Siracusa, si terrà la serata “Caravaggio a Siracusa”.

Nell’anniversario della sua morte, domani sera alle 21, sul sagrato del Santuario di Santa Lucia al Sepolcro, il genio di Caravaggio sarà celebrato tra narrazione, musica dal vivo e suggestioni barocche per raccontare “Il Seppellimento di Santa Lucia”, la fuga di Caravaggio e il suo passaggio da Siracusa. Attraverso letture attoriali, brevi interventi storici, intermezzi musicali e la proiezione di un video inedito, si potrà osservare e comprendere il capolavoro sotto una luce completamente nuova: per raccontare la storia dell’opera e il legame tra Caravaggio e la città di Siracusa attraverso interventi storico-artistici, letture attoriali e momenti musicali, che si alterneranno nel corso della serata.

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Uno dei brani eseguiti sarà il Quam pulchra es di Noël Bauldeweyn, la composizione il cui spartito è raffigurato da Caravaggio nel Riposo durante la fuga in Egitto. Un modo per sottolineare il rapporto di Caravaggio con la musica, molto presente nella sua produzione pittorica.

La novità di quest’anno è la proiezione di un video inedito che documenta un particolare fenomeno di luce naturale all’interno della Basilica: ogni 25 ottobre, al crepuscolo, la luce che entra attraverso il rosone della facciata si proietta sul Seppellimento di Santa Lucia, scorrendo velocemente sul dipinto e raggiungendo tutte le figure. Il 26 ottobre il fenomeno è ancora visibile, ma solo parzialmente. Un incontro sorprendente tra luce, spazio e pittura.

Le voci di Attilio Ierna e Loredana Pitruzzello saranno accompagnate dalla musica dal vivo eseguita da un quartetto d’eccezione, composto da Matteo Blundo (viola); Matteo Briganti (violino); Luciano Maria Moricca (oboe); Susi Kimbell (violoncello). Un’esperienza coinvolgente, dove arte, parole e musica si intrecciano per restituire tutta la forza emotiva e narrativa del capolavoro siracusano di Caravaggio.

L’attore Attilio Ierna darà voce a Caravaggio, attraverso letture ispirate agli scritti di Giovanni Pietro Bellori, Andrea Camilleri, mentre Loredana Pitruzzello guiderà nel racconto della vita di Caravaggio e del suo arrivo a Siracusa, dove ha lasciato una delle tele più toccanti della sua carriera. Il racconto si snoderà tra la lettura critica e simbolica dell’opera, alternata a riflessioni tratte da testi di storici dell’arte e critici che si sono occupati del pittore, nel contesto storico e personale in cui fu realizzato Il Seppellimento di Santa Lucia.

L’evento è curato dall’associazione “L’Isola del dialogo” in collaborazione con la società Kairos, l’Ufficio per la Pastorale del Turismo, la Basilica Santuario di Santa Lucia al Sepolcro e patrocinato dal Comune di Siracusa. L’ingresso è libero.