Siracusa, una sfida invisibile: l’appello per una città senza barriere

A Siracusa torna al centro del dibattito pubblico il tema dell’accessibilità urbana. Con una lettera inviata all’Amministrazione comunale lo scorso 8 aprile, Sebastiano Bufalino ha acceso i riflettori sulle difficoltà quotidiane vissute da chi si muove con mobilità ridotta, denunciando una città ancora troppo spesso ostile e piena di ostacoli.

L’immagine descritta nella segnalazione è quella di un percorso urbano frammentato, dove marciapiedi dissestati, scivoli assenti o mal progettati e attraversamenti pedonali insicuri trasformano anche i tragitti più semplici in una vera e propria corsa a ostacoli. Una condizione che, secondo il cittadino, limita concretamente il diritto alla mobilità e, di conseguenza, la piena partecipazione alla vita sociale.

Al centro della denuncia c’è anche una questione amministrativa cruciale: il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). Secondo quanto riportato nella lettera, lo strumento non risulterebbe ancora approvato e mancherebbero persino gli atti di indirizzo necessari per avviarne la progettazione. Una situazione che, se confermata, impedirebbe una programmazione organica degli interventi, relegando la gestione dell’accessibilità a interventi sporadici e non coordinati.

Tra le criticità segnalate figurano anche l’assenza di semafori a chiamata in molti attraversamenti pedonali e la presenza diffusa di parcheggi abusivi che spesso ostruiscono i pochi percorsi accessibili. Problemi che, nel loro insieme, contribuiscono a rendere la città poco fruibile per anziani, persone con disabilità e cittadini con ridotta mobilità temporanea o permanente.

La lettera non si limita alla denuncia, ma avanza anche proposte concrete: un censimento aggiornato delle barriere architettoniche presenti sul territorio, una pianificazione trasparente degli interventi prioritari e un rafforzamento dei controlli sugli spazi riservati. Particolare rilievo viene dato al coinvolgimento diretto dei cittadini e delle associazioni nella fase di progettazione, nella convinzione che chi vive quotidianamente queste difficoltà sia anche la fonte più preziosa per individuare soluzioni efficaci.

L’appello si chiude con un invito all’Amministrazione a raccogliere questa sollecitazione sociale e a trasformare Siracusa in una città realmente accessibile. Un obiettivo che, secondo il promotore dell’iniziativa, non riguarda solo l’urbanistica, ma il livello di civiltà e inclusione dell’intera comunità cittadina.