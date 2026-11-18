Attualità · tribunale

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comitato Unico di Garanzia del Tribunale di Siracusa promuove due iniziative distinte, ma complementari, con l’obiettivo di sensibilizzare sul fenomeno della violenza di genere e diffondere una cultura fondata sul rispetto, sulla parità e sulla tutela della dignità delle donne.

La prima iniziativa è la tavola rotonda “Oltre quel rosso… la forza di rinascere”, realizzata con la compartecipazione del Comitato per le Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa, che si terrà mercoledì 25 novembre, dalle 10 alle 12, nell’Aula della Corte d’Assise del Palazzo di Giustizia di Siracusa.

L’incontro sarà un momento di confronto multidisciplinare su un fenomeno che continua a rappresentare una grave emergenza sociale e culturale. Il titolo richiama la possibilità di andare oltre le ferite e il dolore provocati dalla violenza, per affermare percorsi di rinascita, riscatto e riconquista della libertà e della dignità personale. La giornata si aprirà con i saluti istituzionali affidati, tra gli altri, al Presidente del Tribunale di Siracusa, dott.ssa Dorotea Quartararo, al Procuratore della Repubblica, dott.ssa Sabrina Gambino, al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Avv. Antonio Randazzo e al Commissario Straordinario dell’ASP di Siracusa, dott. Gioacchino Iraci.

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Interverranno rappresentanti del mondo giudiziario, dei centri antiviolenza e dell’associazionismo, delle professioni forensi, sociali e psicologiche, delle istituzioni e della scuola. A conclusione della tavola rotonda, sarà inaugurata la mostra d’arte “Oltre quel rosso”, un’iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, promossa dal Comitato Unico di Garanzia del Tribunale di Siracusa in collaborazione con il Liceo Artistico A. Gagini di Siracusa.

L’esposizione resterà allestita al Palazzo di Giustizia dal 25 novembre al 15 dicembre 2026 e affiderà al linguaggio artistico il compito di raccontare, denunciare e stimolare una riflessione sul fenomeno della violenza di genere.

Un’attenzione particolare sarà dedicata alle nuove generazioni: durante il periodo di apertura saranno organizzate visite guidate per gli studenti degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, affinché possano vivere un’esperienza di approfondimento e sensibilizzazione sui temi del rispetto, della parità e del contrasto a ogni forma di violenza.

Le due iniziative intendono così coinvolgere pubblici e ambiti diversi: il confronto tra istituzioni e professionisti da una parte, il linguaggio dell’arte e la partecipazione degli studenti dall’altra, nella convinzione che la prevenzione della violenza richieda un impegno costante e condiviso.

La violenza contro le donne non è una questione privata, ma una responsabilità collettiva. Non basta indignarsi davanti alla violenza: occorre riconoscerla, prevenirla, contrastarla e sostenere concretamente chi la subisce. Occorre rompere il silenzio, superare l’indifferenza, contrastare gli stereotipi, educare al rispetto e garantire ascolto e protezione. Solo attraverso un impegno concreto e condiviso sarà possibile costruire una cultura nella quale rispetto, libertà e pari dignità non restino soltanto semplici parole, ma diventino valori da vivere e praticare ogni giorno. Perché ogni donna possa vivere libera dalla paura e scegliere autonomamente il proprio futuro.

Con queste due iniziative, il Palazzo di Giustizia si apre al territorio e diventa spazio di dialogo, partecipazione e crescita culturale. Il confronto istituzionale e professionale incontra il linguaggio universale dell’arte, mentre il coinvolgimento delle scuole guarda al futuro e alla responsabilità di educare nuove generazioni libere da pregiudizi e discriminazioni. Andare oltre quel rosso significa non fermarsi alle ferite, ma scegliere di costruire un futuro diverso. Significa trasformare il dolore in consapevolezza, la solidarietà in impegno e il rispetto in una responsabilità di tutti.