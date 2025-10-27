Siracusa, una vittoria non basta: luci e ombre dopo il 4-1 al Casarano

Una rondine non fa primavera, così come una vittoria non basta a cancellare una crisi. Il Siracusa torna finalmente a respirare dopo il rotondo 4-1 rifilato al Casarano al “De Simone”, ma la boccata d’ossigeno non può nascondere la polvere sotto il tappeto.

Tra le note liete c’è sicuramente la ritrovata concretezza offensiva: in novanta minuti gli azzurri hanno segnato lo stesso numero di gol messi a segno nelle precedenti dieci giornate. Le polveri, stavolta, non erano bagnate: Molina, Di Paolo e Guadagni hanno timbrato il cartellino, restituendo peso e fiducia al reparto d’attacco.

Da sottolineare anche la prestazione di Frisenna, autore del momentaneo 3-1 e presenza costante in fase offensiva. Il centrocampista azzurro sembra poter dare al centrocampo quella caratteristica finora mancante: la capacità d’inserimento, che né Limonelli, né Gudelevicius, né Candiano sembrano avere nel proprio bagaglio tecnico.

Ma non è tutto oro ciò che luccica. Perché anche sabato, puntuale come un copione già visto, il Siracusa ha incassato un gol. Undicesima gara consecutiva senza “clean sheet”, con 18 reti subite in 11 giornate e una difesa che fatica a trovare intesa nei movimenti.

L’azione del momentaneo 1-0 del Casarano, firmata da Chiricò, è figlia dell’ennesimo disallineamento nella trappola del fuorigioco — un difensore che scappa, l’altro che sale — una fotografia già vista, come contro il Sorrento o il Cerignola.

Resta comunque il merito di non aver mai snaturato il proprio gioco: propositivo, rischioso, fedele all’idea di possesso palla che Turati ha voluto fin dall’inizio. Ma serve maggiore equilibrio, soprattutto dietro, perché non subire gol non è solo questione di morale: è la base per fare punti.

Tutti temi che sarebbe utile approfondire proprio con l’allenatore azzurro, fino a sabato sulla graticola e oggi più saldo sulla panchina. Impossibile però, vista la prosecuzione del silenzio stampa tecnico deciso dalla società. Sabato, nel post partita, ancora una volta, ha parlato solo il presidente Ricci, mentre la conferenza pre-gara resta un miraggio.