Siracusa, un’Epifania speciale all’ospedale Umberto I con i Vigili del Fuoco

Una mattinata all’insegna della solidarietà e dei sorrisi quella vissuta oggi nel reparto di Pediatria dell’ospedale Umberto I di Siracusa, dove i vigili del fuoco del comando provinciale hanno fatto una gradita sorpresa ai piccoli pazienti ricoverati.

Gli operatori sono arrivati in corsia accompagnando la Befana, portando con sé giocattoli, doni e tanta allegria. Un momento di festa che ha permesso ai bambini di vivere qualche ora di spensieratezza, rompendo la routine ospedaliera e alleggerendo, anche solo per un po’, il peso della degenza.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo non solo dai piccoli pazienti, ma anche dalle loro famiglie e dal personale sanitario, che ha condiviso l’emozione di una giornata diversa dal solito. I vigili del fuoco, da sempre simbolo di sicurezza e vicinanza alla comunità, hanno dimostrato ancora una volta grande sensibilità, scegliendo di dedicare il giorno dell’Epifania a chi vive un momento delicato della propria vita.

Tra sorrisi, fotografie e ringraziamenti, la Befana ha attraversato le stanze del reparto distribuendo regali e auguri, trasformando l’ospedale in un luogo di festa. Un gesto semplice ma profondamente significativo, che conferma quanto la presenza e l’attenzione verso i più piccoli possano fare la differenza, soprattutto in contesti di cura.

Un’iniziativa che ribadisce il forte legame tra i vigili del fuoco di Siracusa e il territorio, e che sottolinea l’importanza di mantenere viva la dimensione umana anche nei luoghi dedicati alla salute, regalando ai bambini e alle loro famiglie un ricordo positivo in una giornata speciale.