Siracusa, uno scivolo fatto di materassi alla Pista ciclabile

Un lettore, tramite whatsapp, ci scrive:
“Da settimane questo pittoresco “scivolo” di materassi alla Pista Ciclabile continua a diventare più grande. Chissà che aspettano per eliminarlo. Inciviltà dei siracusani”
Segnalazioni la segnalazione
Un lettore, tramite whatsapp, ci scrive:
“Da settimane questo pittoresco “scivolo” di materassi alla Pista Ciclabile continua a diventare più grande. Chissà che aspettano per eliminarlo. Inciviltà dei siracusani”
Carabinieri
Feriti soccorsi dal 118
Polizia di Stato
La ricostruzione