Siracusa, uno slargo vicino al Teatro Greco sarà intitolato a Würzburg

Attualità · Gemellaggio

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La Commissione Toponomastica del Comune di Siracusa ha esaminato venerdì mattina la mozione presentata in aula dai consiglieri comunali Di Mauro, Cavarra e Cavallaro, con la quale si propone di intitolare a Würzburg uno slargo della città.

L’iniziativa nasce nell’ambito del rapporto di gemellaggio tra Siracusa e la città tedesca di Würzburg, rafforzando così un legame che nel tempo si è tradotto in scambi e iniziative tra le due comunità.

La città di Würzburg aveva già scelto di intitolare una propria strada a Siracusa, come segno concreto del rapporto di amicizia e collaborazione instaurato tra le due città. Adesso Siracusa si appresta a ricambiare il gesto, dedicando alla città tedesca uno slargo situato in via Romagnoli, in prossimità dell’ingresso del Teatro Greco.

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La scelta è caduta su uno spazio particolarmente significativo, adiacente al Teatro Greco, in una zona centrale e prestigiosa della città. Un luogo di grande valore simbolico e culturale, che consentirà di rendere ancora più visibile, nel cuore di Siracusa, il legame di amicizia con Würzburg.

La proposta dovrà adesso completare l’iter amministrativo previsto per l’intitolazione. Dopo il passaggio in Commissione Toponomastica, il provvedimento sarà sottoposto all’approvazione della Giunta comunale di Siracusa. Successivamente seguirà il passaggio in Prefettura e quindi l’iter presso la Società di Storia Patria, prima della conclusione della procedura.

L’intitolazione dello slargo si inserisce così nel solco delle relazioni di amicizia tra Siracusa e Würzburg, trasformando il gemellaggio in un segno permanente nella toponomastica cittadina.

Dopo che Würzburg ha dedicato una propria strada a Siracusa, anche la città aretusea si prepara dunque a ricambiare il gesto, scegliendo per la città tedesca uno spazio di particolare prestigio, accanto a uno dei simboli più importanti del patrimonio storico e culturale siracusano.