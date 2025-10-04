Siracusa: uomo di 40 anni trovato senza vita in casa

Una tragedia ha scosso nella serata di oggi l’ambiente sportivo siracusano, in particolare quello del calcio. Un uomo di 40 anni è stato trovato privo di vita in un appartamento situato tra corso Gelone e la zona della Borgata.

La vittima era particolarmente conosciuta e stimata in città per la sua lunga esperienza come portiere in diverse squadre del panorama dilettantistico cittadino e, più recentemente, come preparatore dei portieri,

Il quarantenne da sempre era molto apprezzato per il suo carattere mite e per la dedizione con cui si era costantemente impegnato nel mondo sportivo locale.

Le cause del gesto sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti di rito.