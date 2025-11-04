Siracusa, “uomo di trincea” e “gentiluomo della giustizia”: Favi e Leone ricordano il Pm Pennisi

È morto a 73 anni Roberto Pennisi, magistrato di lungo corso e figura di primo piano nel contrasto alla mafia e al terrorismo. Da tempo malato, Pennisi aveva continuato a lavorare fino agli ultimi giorni, mantenendo la sua proverbiale lucidità e passione per la giustizia. Nato ad Acireale l’8 settembre 1952, Pennisi intraprese la carriera in magistratura nel 1978. Tra le sedi in cui ha esercitato, Siracusa è stata certamente quella che più ne ha segnato la storia professionale e umana.

Fu proprio da Siracusa che Pennisi, nel 1985, si trovò coinvolto in uno dei momenti più delicati della storia repubblicana: la crisi di Sigonella, seguita al dirottamento della nave Achille Lauro. All’epoca 33enne e magistrato di turno, Pennisi fu improvvisamente catapultato nel cuore di una crisi diplomatica tra Italia e Stati Uniti, diventando testimone diretto di quelle ore concitate che segnarono un punto di svolta nei rapporti tra i due Paesi.

A ricordarlo è Francesco Favi, già presidente dell’Ordine degli Avvocati e figlio di Dolcino Favi, altro storico magistrato siracusano. “Ha segnato un’epoca della Procura insieme a mio padre e al dottore Alfonso – dice Favi -. Fu protagonista di inchieste storiche: quella sull’Achille Lauro, lo scandalo dei petroli e l’indagine sugli arresti dei magistrati catanesi. Era un uomo energico, amatissimo dalle forze dell’ordine e profondamente rispettato dagli avvocati“.

Favi che ammette la difficoltà nel distinguere l’aspetto professionale da quello personale ne traccia un ritratto anche personale e affettuoso: “Era burbero solo in apparenza – dice -, in realtà dotato di una straordinaria empatia. Ho tanti ricordi di famiglia, dalle partite dei Mondiali dell’82 viste insieme, alle giornate trascorse al tribunale quando con mio padre di rubavano a vicenda le sigarette. Era un uomo di trincea, che non ha mai voluto lasciare la sua toga per ruoli più comodi“.

Un ricordo commosso anche quello dell’avvocato Bruno Leone, amico di vecchia data: “Oltre a Fatuzzo, Siracusa ha perso due grandi uomini in poco tempo: il dottore Favi e il dottore Pennisi. Pennisi era un magistrato coraggioso, un investigatore instancabile che ha affrontato pericoli non da poco. Quando era a Reggio Calabria viveva addirittura in uno scantinato della Questura. Era un gentiluomo e ha dato tutto per la giustizia in cui credeva“.

Leone racconta anche un episodio che testimonia la sua dedizione e il suo legame con Siracusa: “Tre giorni prima della sua morte ci siamo sentiti. Ricordavamo l’operazione con cui sequestrò le case di via Eolo e via delle Vergini, liberandole dalla prostituzione e restituendole a Ortigia. Era molto legato alla città. Una volta mi chiamò a Capodanno, all’una di notte, per un interrogatorio dopo un sequestro di quattro chili di eroina: pensavo fosse uno scherzo, ma invece in quell’occasione ho realizzato che per lui la giustizia non aveva orari”.