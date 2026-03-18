Siracusa, uomo in escandescenza con un coltello nel parcheggio di un supermercato: fermato

Momenti di tensione nel pomeriggio nel parcheggio di un supermercato di via Grottasanta, a Siracusa, dove un uomo in evidente stato di agitazione ha dato in escandescenza impugnando un coltello.

La scena si è sviluppata all’esterno dell’attività commerciale, attirando l’attenzione dei presenti e generando preoccupazione tra clienti e passanti.

Immediata la richiesta di intervento alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo in pochi minuti. I militari hanno disarmato l’uomo e lo hanno bloccato, evitando che la situazione potesse degenerare.

Secondo quanto emerso, si tratterebbe di un soggetto già conosciuto e con problematiche di natura psichica. Dopo essere stato fermato, è stato affidato ai sanitari per le cure e gli accertamenti del caso.