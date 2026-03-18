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Siracusa, uomo in escandescenza con un coltello nel parcheggio di un supermercato: fermato

Non si registrano feriti, ma resta lo spavento tra le persone presenti, che hanno assistito alla scena

Non si registrano feriti, ma resta lo spavento tra le persone presenti, che hanno assistito alla scena

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Momenti di tensione nel pomeriggio nel parcheggio di un supermercato di via Grottasanta, a Siracusa, dove un uomo in evidente stato di agitazione ha dato in escandescenza impugnando un coltello.

La scena si è sviluppata all’esterno dell’attività commerciale, attirando l’attenzione dei presenti e generando preoccupazione tra clienti e passanti.

Immediata la richiesta di intervento alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo in pochi minuti. I militari hanno disarmato l’uomo e lo hanno bloccato, evitando che la situazione potesse degenerare.

Secondo quanto emerso, si tratterebbe di un soggetto già conosciuto e con problematiche di natura psichica. Dopo essere stato fermato, è stato affidato ai sanitari per le cure e gli accertamenti del caso.


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