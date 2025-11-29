Siracusa, uomo salvato dentro un’auto satura di gas

Ancora un intervento decisivo da parte dei vigili del fuoco, che nelle scorse ore hanno tratto in salvo un uomo di 65 anni, scomparso dalla propria abitazione e rintracciato nella zona di Belvedere, in traversa Sinerchia.

Le ricerche erano state attivate dalla Prefettura e coordinate dai Carabinieri, dopo che l’uomo si era allontanato in auto portando con sé una bombola di GPL, facendo temere per la sua incolumità.

La squadra dei vigili del fuoco, diretta dall’ispettore De Luca, ha individuato il veicolo con l’abitacolo già saturo di gas. L’uomo, ancora cosciente ma in evidente stato confusionale, è stato immediatamente estratto dall’auto e affidato alle cure del personale del 118, prontamente giunto sul posto.

I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza il mezzo, evitando ulteriori rischi per l’uomo e per l’area circostante.

Grazie alla rapidità dell’intervento e alla collaborazione tra le forze dell’ordine, è stato possibile evitare il peggio e garantire assistenza immediata alla persona coinvolta.