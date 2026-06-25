Siracusa, uomo si ferisce alla caviglia: complesso intervento di soccorso

Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi nella zona di Santa Panagia, nei pressi della Grotta Punta Cannone e della pista ciclabile, dove un uomo di 46 anni è rimasto ferito a una caviglia.

L’allarme è scattato intorno alle 13:00. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa con la prima partenza e una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzata in operazioni di soccorso in ambienti particolarmente impervi e difficili da raggiungere.

A supporto delle operazioni è stato impiegato anche l’elicottero Drago del nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Catania, che ha collaborato alle attività di recupero dell’infortunato.

Presenti inoltre gli agenti della Polizia di Stato, il personale della Guardia Costiera e gli operatori del servizio sanitario 118, che hanno prestato assistenza all’uomo e coordinato le fasi del soccorso.

Le operazioni si sono svolte in sicurezza grazie alla sinergia tra le diverse forze intervenute. L’uomo, ferito a una caviglia, è stato affidato alle cure dei sanitari per gli accertamenti e le cure del caso.