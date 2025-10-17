Siracusa, uomo si lancia dal balcone: ricoverato all’Umberto I

Tragedia sfiorata ieri sera in via Ramacca, a Siracusa, dove un uomo di 66 anni si è lanciato dal balcone della propria abitazione nel tentativo di togliersi la vita.

L’uomo, soccorso tempestivamente dal personale del 118, ha riportato gravi lesioni ma non sarebbe in pericolo di vita. È stato trasportato e ricoverato all’ospedale Umberto I di Siracusa.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato.