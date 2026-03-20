Siracusa, uso del taser a Cassibile: due agenti indagati. “Atto dovuto”, ma il Sap a difesa dei poliziotti

Due agenti della Polizia di Stato di Siracusa sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo un intervento avvenuto nei giorni scorsi a Cassibile, frazione di Siracusa, durante il quale è stato utilizzato il taser per fermare un uomo in stato di agitazione.

Secondo quanto ricostruito, un paio di giorni fa, una pattuglia delle Volanti era intervenuta per gestire la situazione di un cittadino extracomunitario particolarmente agitato. Gli agenti, seguendo le procedure previste, avrebbero prima avvisato l’uomo della possibilità di ricorrere al taser. In un primo momento, il soggetto si sarebbe calmato, sedendosi a terra, ma subito dopo si sarebbe rialzato tentando di aggredire uno dei poliziotti.

A quel punto uno degli agenti ha utilizzato la pistola elettrica: l’uomo è stato colpito dalla scarica ed è caduto a terra, battendo la testa. Trasportato all’Ospedale Umberto I, ha ricevuto le cure necessarie.

Come previsto in questi casi, la Procura ha aperto un fascicolo, un “atto dovuto” per accertare eventuali responsabilità e ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Sulla vicenda è intervenuto il segretario generale del SAP, Stefano Paoloni, che ha difeso l’operato degli agenti. “Ribadiamo la necessità di approvare con urgenza il Decreto Sicurezza – dice Paoloni –, dove sono previste norme che, in presenza delle cosiddette scriminanti, come la legittima difesa o l’adempimento del dovere, evitino l’incriminazione”

Il segretario generale del Sap ha sottolineato come l’iscrizione nel registro degli indagati possa avere conseguenze rilevanti. “La condizione di imputato per un operatore delle forze dell’ordine – prosegue – non solo significa porlo nella medesima condizione del delinquente nei confronti del quale ha agito, ma comporta delle ripercussioni sul piano professionale e sul suo percorso di carriera. Fare il nostro dovere non è reato!”