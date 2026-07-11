Siracusa, Vaccaro: “Anche Tivoli sarà inserita nel piano di disinfestazione e derattizzazione”

Anche la zona di Tivoli sarà interessata dal piano comunale di disinfestazione e derattizzazione. Ad annunciarlo è il consigliere comunale di “Insieme”, Ciccio Vaccaro, che nei giorni scorsi aveva sollevato la questione dopo aver riscontrato l’assenza dell’area dal programma degli interventi.

“Ho appreso con soddisfazione dell’avvio dell’ampia attività di disinfestazione e derattizzazione che interesserà il territorio comunale nelle prossime settimane – afferma Vaccaro – ma avevo trovato poco ragionevole l’esclusione dell’ormai popolosa zona di Tivoli e delle case sparse“.

Il consigliere spiega di essersi subito rivolto agli uffici comunali per chiedere chiarimenti. “Ho immediatamente contattato gli uffici per capire il motivo di questa esclusione – prosegue -, ma devo dire che la questione è rientrata in tempi rapidi. Posso già annunciare che anche Tivoli sarà inserita nel piano cittadino, con due interventi già programmati nei prossimi giorni”.

Vaccaro conclude ringraziando l’assessore Luciano Aloschi e gli uffici comunali per la disponibilità dimostrata. “Mi auguro – conclude – che in futuro, quando si programmeranno iniziative a tutela della salute e dell’igiene pubblica, la zona di Tivoli non venga più dimenticata“.